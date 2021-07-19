Жара даст жителям Карелии передышку, в понедельник станет прохладнее

Зной постепенно уходит с территории Карелии, уступая место нормальной и комфортной погоде. В понедельник, 19 июля, на небе появятся облака, воздух прогреется не столь сильно, сообщили в региональном Гидрометцентре.

В республике ожидается облачная с прояснениями погода, небольшие дожди и грозы. В ее столице, Петрозаводске, тоже будет не жарко. Днем термометры покажут +21, +23, ночью +15, +17, ветер будет умеренным, пойдет небольшой дождь.

Специалисты Гидрометцентра России считают, что в Калевале днем будет +18, ночью + 10;

В Кондопоге днем +23, ночью + 13;

В Медвежьегорске днем +22, ночью +11;

В Олонце днем +22, ночью +10;

В Пудоже днем +24, ночью + 10;

В Сегеже днем +21, ночью +11;

В Сортавале днем +23, ночью +13;

В Суоярви днем +22, ночью +10. // Фото: pxhere