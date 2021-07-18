Погода в Карелии в понедельник вернется к сезонной норме

В Карелии 19 июля будет облачно, с прояснениями, пройдет кратковременный дождь, местами гроза. В Петрозаводске погода будет аналогичной, сообщили в Гидрометцентре региона.

Температура в Петрозаводске днем +21, +23, ночью +15, +17, ветер умеренный, возможен небольшой дождь.

Гидрометцентр России сообщил, что в Калевале днем +18, ночью + 10;

В Кондопоге днем +23, ночью + 13;

В Медвежьегорске днем +22, ночью +11;

В Олонце днем +22, ночью +10;

В Пудоже днем +24, ночью + 10;

В Сегеже днем +21, ночью +11;

В Сортавале днем +23, ночью +13;

В Суоярви днем +22, ночью +10. // Фото: wordpress