18 июля 2021, 17:41
Погода в Карелии в понедельник вернется к сезонной норме
В республике 19 июля будет тепло, но не жарко, пройдут дожди
В Карелии 19 июля будет облачно, с прояснениями, пройдет кратковременный дождь, местами гроза. В Петрозаводске погода будет аналогичной, сообщили в Гидрометцентре региона.
Температура в Петрозаводске днем +21, +23, ночью +15, +17, ветер умеренный, возможен небольшой дождь.
Гидрометцентр России сообщил, что в Калевале днем +18, ночью + 10;
В Кондопоге днем +23, ночью + 13;
В Медвежьегорске днем +22, ночью +11;
В Олонце днем +22, ночью +10;
В Пудоже днем +24, ночью + 10;
В Сегеже днем +21, ночью +11;
В Сортавале днем +23, ночью +13;
В Суоярви днем +22, ночью +10. // Фото: wordpress