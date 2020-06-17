В Чалне задержали лишенного прав водителя

Сегодня вечером дорожная полиция остановила автомобиль «Рено Флюенс» в Чалне в Пряжинском районе.

При проверке документов выяснилось, что водитель, 1972 года рождения, лишен прав. Инспекторы составили в отношении нарушителя административный материал.

За управление транспортным средством водителем лишенным прав грозит штраф в размере 30 000 рублей; либо административный арест до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.

Фото: ГИБДД Карелии