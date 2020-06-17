17 июня 2020, 18:54
Пьяный гонщик несколько раз перевернул «Ауди» в Сегеже
23-летний водитель без прав не справился с управлением автомобилем «Ауди 80»
Авария произошла накануне поздно вечером в районе дома №2 по Хвойному переулку в Сегеже.
По сообщению Госавтоинспекции Карелии, 23-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения, не имея прав, не правильно выбрал скорость движения при выполнении правого поворота.
Водитель не справился с управлением, допустил занос. В итоге автомобиль «Ауди 80» опрокинулся. Прибывшие медики на месте оказали помощь водителю.
Момент жесткой аварии запечатлела камера видеонаблюдения компании «Ситилинк». Запись опубликовал dtpptz.ru. Судя по видео, машине крепко досталось.
Фото: Госавтоинспекция Карелии