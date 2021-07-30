В центре Петрозаводска снесут две постройки

В Петрозаводске будут снесены очередные гаражи, которые мэрия признала незаконно установленными. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Демонтажу подлежат две постройки, расположенные в районе дома №1 по улице Пушкинской. Владельцы самовольно установленных объектов проинформированы о скором сносе.

Земельные участки освободят в период с 30 июля по 10 августа, уточнили в мэрии карельской столицы. Фото источника