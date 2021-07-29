СМИ Карелии настаивают на открытости властей по теме лесных пожаров

Журналисты Карелии выразили крайнюю озабоченность тем, как органы власти республики взаимодействуют с прессой по теме лесных пожаров. Сотрудники неправительственных изданий вынуждены добывать информацию окольными путями, а о мероприятиях, на которых желательно присутствовать СМИ, журналисты узнавали лишь тогда, когда те уже прошли, сообщили в Союзе журналистов Карелии.

Его председатель Георгий Чентемиров привел в пример приезд в республику главы МЧС России Евгения Зиничева. Зиничев прилетел в Найстенъярви 20 июля. Накануне о предстоящем визите узнал корреспондент одного из местных изданий. Но сколько он ни пытался получить более подробную информацию, ему так ничего и не сообщили, а порой и вовсе не отвечали на звонки. Официальные сведения пришли только за пару часов до приезда министра.

«Приезд федерального чиновника в поселок, пострадавший от лесных пожаров, — это общественно значимое событие, требующее всестороннего освещения, - подчеркнул Георгий Чентемиров - Мы полагаем, что редакции карельских СМИ необходимо было известить о визите Евгения Зиничева, и уж точно нельзя было пытаться умалчивать об этом факте, когда журналистам стало о нем известно».

При этом ситуация фактически повторилась через несколько дней. В Центре управления кризисными ситуациями при МЧС РК состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, посвященное ситуации с пожарами. Вел заседание глава Карелии Артур Парфенчиков.

На мероприятии работали журналисты ИА «Республика», остальные СМИ о событии узнали лишь постфактум. Заседание никак не анонсировалось, хотя очевидно, что тема лесных пожаров сейчас является главной, и власти обязаны были хотя бы предупредить представителей СМИ о проведении КЧС.

В Союзе журналистов Карелии напомнили, что действующее законодательство закрепляет принцип открытости деятельности государственных органов и органов местного самоуправления.

Что касается информации о пожарной обстановке, она жизненно важна для огромного числа людей.