Некоторые жители Карелии смогут пройти медосмотр всего за минуту

Электронная система медицинских осмотров работает на комбинате «Карельский окатыш». Сотрудникам ведущего предприятия, добывающего и перерабатывающего железную руду, мгновенно измеряют давление, температуру и другие показатели. Диагностический комплекс также определяет наличие в организме алкоголя или наркотиков, сообщили в правительстве региона.

Процедура медицинского осмотра при этом занимает меньше минуты. Система не допустит к работе человека, у которого понижено или повышено артериальное давление, учащен пульс, есть другие отклонения. Сотрудника направят к медикам, которые проведут полное обследование его здоровья.

Новое оборудование пока установили в одном здравпункте, его тестируют на водителях большегрузной техники.