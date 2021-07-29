29 июля 2021, 18:57
Общество

Некоторые жители Карелии смогут пройти медосмотр всего за минуту

На «Карельском окатыше» установили автоматический комплекс для медицинского тестирования работников

Электронная система медицинских осмотров работает на комбинате «Карельский окатыш». Сотрудникам ведущего предприятия, добывающего и перерабатывающего железную руду, мгновенно измеряют давление, температуру и другие показатели. Диагностический комплекс также определяет наличие в организме алкоголя или наркотиков, сообщили в правительстве региона.

Процедура медицинского осмотра при этом занимает меньше минуты. Система не допустит к работе человека, у которого понижено или повышено артериальное давление, учащен пульс, есть другие отклонения. Сотрудника направят к медикам, которые проведут полное обследование его здоровья.

Новое оборудование пока установили в одном здравпункте, его тестируют на водителях большегрузной техники.

«В этом году планируем приобрести четыре таких аппарата, в следующем – еще 10 комплексов для оснащения всех здравпунктов комбината», –  комментирует начальник управления охраны труда, промышленной безопасности и экологии «Карельского окатыша» Юлия Откидычева. // Фото: правительство Карелии

 

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новости Карелии
Карельский окатыш
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