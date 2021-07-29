На Древлянке начался ремонт асфальта на Березовой аллее

На Березовой аллее микрорайона Древлянка идет замена бортового камня и активная подготовка оснований под асфальтирование, следующим этапом будут фрезерование проезжей части и, собственно, укладка нового покрытия как на проезжей части, так и на тротуарах.

Стоимость работ на данном объекте оценивается в 48 млн рублей. В сумму вошли и пешеходная зона, и автодорога. В настоящее время подрядчик «АБЗ Дорстрой» одновременно работает на нескольких объектах города. Часть из них – на Древлянке.

На сегодняшний день уже отремонтирован Лесной проспект, помимо Березовой аллеи, ремонт идет на улицах Сыктывкарская и Попова. К слову, в прошлом году также по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» приведено в порядок Лососинское шоссе.

Ранее в адрес депутата Петросовета Дмитрия Романова поступили многочисленные обращения от граждан, жалующихся на плохое состояние основных дорог микрорайона, благодаря участию Петрозаводска в нацпроекте многие из этих наказов удалось выполнить.

«Контроль за работами ведется как со стороны Администрации города, так и со стороны депутатского корпуса. Кроме этого с 2016 года в процессе участвуют общественные контролеры»,

- отметил депутат городского Совета Дмитрий Романов. (Видео)