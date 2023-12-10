В центре Петрозаводска изменится схема дорожного движения

В Петрозаводске с понедельника изменится схема движения в центре города. Об этом сообщает мэрия карельской столицы.

По данным городской администрации, с 19:00 11 декабря до 21:00 19 декабря площадь Кирова станет пешеходной зоной. С 8:00 16 декабря до 23:00 17 декабря въезд на площадь также запретят со стороны проспекта Карла Маркса. Изменения связаны с проведением массового мероприятия на площади.

Водителей просят обращать внимание на установленные знаки и строго соблюдать ПДД. // Фото: unsplash.com / Chris Martin