В ближайшие часы в Карелии похолодает до минус 23

Завтра, 12 декабря, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой, днем умеренный снег, метель. На дорогах гололедица. Ветер восточный, северо-восточный умеренный, днем с порывами до сильного. Температура воздуха ночью -14, -16°С, днем -10, -12°С, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В отдельных районах небольшой снег, днем по южным районам небольшой, местами умеренный снег, метель. На дорогах гололедица. Ветер восточный, северо-восточный умеренный, на юге днем порывистый. Температура воздуха ночью -12, -17°С, местами до -23°С, днем -9, -14°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -14-18, переменная облачность, возможен небольшой снег.

В Сегеже -12-18, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале -8-11, пасмурно, возможен небольшой снег.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: unsplash.com