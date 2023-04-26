В Беломорском районе Карелии нашли нарушения содержания дороги

Специалисты Госкомитета Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору провели обследование автомобильной дороги регионального и межмуниципального значения «Беломорск-Растьнаволок». Обнаружен ряд нарушений, относящихся к обеспечению безопасности дорожного движения. Управтодор Карелии теперь должен эти нарушения исправить.

В протоколе отмечается наличие дефектов на покрытии проезжей части: гребенки, выбоины, просадки. Кроме этого, дорожный водоотвод не предотвращает переувлажнение земляного полотна и скопления воды на дорожном покрытии. А значительная растительность на обочинах уменьшает фактическое расстояние видимости. Также указано на ненадлежащее содержание остановок общественного транспорта и нахождение на обочине автодороги посторонних предметов.

По результатам проверочных мероприятий Госкомитетом в адрес балансодержателя автодороги КУ РК "УПРАВТОДОР РК" направлены протокол инструментального обследования дорог и фототаблица выявленных нарушений.

Об устранении нарушений организация должна сообщить в Госкомитет в установленные сроки с приложением подтверждающих документов. // Фото: пресс-служба правительства Карелии.