26 апреля 2023, 15:14
Экономика

В Беломорском районе Карелии нашли нарушения содержания дороги

Мероприятия дорожного надзора проведены на автодороге «Беломорск-Растьнаволок»

Специалисты Госкомитета Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору провели обследование автомобильной дороги регионального и межмуниципального значения «Беломорск-Растьнаволок». Обнаружен ряд нарушений, относящихся к обеспечению безопасности дорожного движения. Управтодор Карелии теперь должен эти нарушения исправить. 

В протоколе отмечается наличие дефектов на покрытии проезжей части: гребенки, выбоины, просадки. Кроме этого, дорожный водоотвод не предотвращает переувлажнение земляного полотна и скопления воды на дорожном покрытии. А значительная растительность на обочинах уменьшает фактическое расстояние видимости. Также указано на ненадлежащее содержание остановок общественного транспорта и нахождение на обочине автодороги посторонних предметов.

По результатам проверочных мероприятий Госкомитетом в адрес балансодержателя автодороги КУ РК "УПРАВТОДОР РК" направлены протокол инструментального обследования дорог и фототаблица выявленных нарушений.

Об устранении нарушений организация должна сообщить в Госкомитет в установленные сроки с приложением подтверждающих документов. // Фото: пресс-служба правительства Карелии. 

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