В автобусе из Сегежи пассажирам с билетами не хватает мест

Билетов на рейс из Сегежи продают больше, чем установлено в автобусе мест. Возникают конфликтные ситуации. О проблеме рассказали в сообществе «Подслушано в Птз».

В паблике выложено видео, на котором запечатлена ситуация, когда четверым подросткам с билетами просто не хватило мест в автобусе. Запись целиком можно посмотреть в паблике в соцсети.

«Было продано больше, чем надо билетов. То есть время рейса все-таки пользуется популярностью, уверена, что люди покупали бы билеты. А значит, экономически это тоже было бы выгодно ввести собственный рейс Сегежа-Петрозаводск. В городе много студентов»,

- пишет автор ролика.

Водитель усадил одного юношу на место для кондуктора, а также попросил потесниться других пассажиров. Его попросили убрать сумки с двух кресел, но водитель не захотел трогать свои вещи.

Автор видеозаписи написала в соцсети, что обращалась в Карелавтотранс, сегежский «Рапид», местную администрацию.

«Всегда отправляют на Костомукшский автобус в 17:30 или на поезд. Свой вечерний рейс добавлять не хотят», - утверждает автор.

По словам автора видео, проблема с рейсом в 17:30 в том, что в Сегеже билеты продают после отправления автобуса из Костомукши, иногда по приезду автобуса. По мнению женщины, нет коммуникации между автовокзалами Сегежи и Костомукши, «люди дерутся за билеты». // фото скриншот «Подслушано в Птз»