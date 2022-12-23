Школьник из Москвы успел огорчиться и поверить в чудо в Петрозаводске

Городской комбинат благоустройства в Петрозаводске поделился доброй историей, произошедшей на днях, начав ее со слов «говорят, под Новый год…чудеса случаются!»

22 декабря сотрудник городского комбината благоустройства Ярослав убирал снег на набережной, недалеко от скульптуры «Рыбаки» он заметил айфон. Молодой человек отогрел гаджет под курткой, включил, но позвонить не удалось, так как айфон был заблокирован. В итоге на телефон позвонил родственник владельца - когда включили телефон, ему пришла СМС, что абонент появился в сети.

Оказалось, что телефон потерял курсант из Москвы, который вместе с классом приехал на экскурсию в Петрозаводск. Телефон вскоре оказался у школьника. Подписчики похвалили петрозаводчанина за достойный поступок. // фото паблик «Городской комбинат благоустройства Петрозаводск»