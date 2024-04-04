В аварии на севере Карелии пострадала женщина

Утром 3 апреля два автомобиля столкнулись на территории Лоухского района. Это произошло примерно в 06:40, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

На первом километре трассы «Подъезд к п. Лоухи» 40-летний водитель Chevrole Niva не справился с управлением и врезался в Renault.

В результате травмы получила 38-летняя пассажирка Chevrole Niva. Проверку по факту ДТП ведут правоохранители. // фото: ГИБДД Карелии