В Петрозаводске пропала десятилетняя девочка

Сотрудники полиции ищут без вести пропавшую Надежду Галкину 2013 года рождения, проживающую в Петрозаводске на улице Луначарского. Последний раз ее видели вечером 3 апреля в районе улицы Волховской.

На вид девочке 10 лет, рост 135 см, худощавого телосложения.

Была одета в темно-синие спортивные брюки, в сиреневую куртку, худи черного цвета, на голове светло-сиреневая шапка. У нее был рюкзак бледно-зеленого цвета.

Полиция просит позвонить по номерам телефонов: 8 999 528-39-50, 8 911 661-46-77, 8 920 017-60-45. // Фото: МВД Карелии.