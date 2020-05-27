В аптеке Карелии покупателю отказались продавать перекись водорода

В одной из аптек Кондопоги посетителю без уважительной причины отказали в продаже перекиси водорода, относящейся к жизненно важным препаратам.

Нарушение было выявлено в ходе проведенной прокуратурой района проверки. В числе других нарушений оказалось то, что в аптеке не было стенда с размещенной на нем информацией о лицензии и сроках ее действия, о правилах отпуска лекарств.

Директору юридического лица было вынесено представление об устранении выявленных нарушений закона.

«Необходимый запас пероксида водорода в аптеке обеспечен, факты отказа в его розничной продаже потребителям исключены, стенд с необходимой информации размещен в доступном для покупателей месте», - рассказали в прокуратуре Карелии.