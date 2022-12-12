12 декабря 2022, 10:56
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В администрации Петрозаводска рассказали о старте транспортной реформы

Три автобусных маршрута станут пилотными, на них выйдут новые автобусы с вежливыми водителями

Председатель комитета ЖКХ Юлия Мизинкова на планерном заседании в мэрии рассказала о тех шагах, которые городская администрация готова сделать, чтобы решить проблемы с общественным транспортом.

Ученые по заказу властей разработали новую маршрутную сеть. В частности, планируется возобновление троллейбусного маршрута Корабелов-Хейкконена. Намечен постепенный переход от нерегулируемого тарифа (сейчас он касается всех автобусных маршрутов) к работе на контрактной основе.

Пилотными станут маршруты 5, 14 и 29. Конкурсы на контракты пройдут в январе. На эти маршруты должны выйти новые чистые автобусы, в них должны работать опрятные вежливые водители, автобусы будут ходить до 22:30.

Юлия Мизинкова рассказала, что на реализацию всей транспортной реформы понадобится 2,2 млрд рублей.

Мэр Петрозаводска подчеркнул, что надо быть реалистами, денег на все не хватит, поэтому реформа будет реализовываться постепенно, с учетом мнения и запросов горожан. // фото «Петрозаводск говорит»

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