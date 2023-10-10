В 30 населенных пунктах Республики стал доступен мобильный интернет

МегаФон провёл работы по увеличению зоны покрытия сети LTE на всей территории Республики Карелия — оператор расширил присутствие 4G в столице, райцентрах и малых населённых пунктах региона. Благодаря рекордному обновлению сети быстрый интернет впервые пришел в 30 населенных пунктов.

Сотрудники технической службы оператора смонтировали дополнительное оборудование на существующих объектах связи с учётом особенностей распределения мобильного сигнала в населённых пунктах региона. Проведённый апгрейд базовых станций в низкочастотном диапазоне LTE позволил расширить зону покрытия на 30%. В результате работ LTE-сигнал впервые появился в поселке Амбарный Лоухского района, селе Михайловское Олонецкого района, деревне Кимасозеро Муезерского, деревне Каменный Бор Сегежского района, поселка Реускула Сортавальского района, села Лоймола Суоярвского района, поселка при 5 шлюзе ББК Медвежьегорского района, деревне Коткозеро Пряжинского района, деревне Авдеево Пудожского района и других населенных пунктах республики.

Местным жителям открылись возможности для онлайн‑образования, работы, виртуального общения и удалённого использования государственных услуг. По данным МегаФона, с начала года пользователи республики Карелия прокачали более 30 ПБ цифровой информации. Такой объём эквивалентен просмотру около 280 тысяч фильмов в HD‑качестве.

Работы по модернизации сети затронули всю нашу республику. Модернизация позволила обеспечить более широкую зону покрытия сети и лучший сигнал как на улице, так и внутри помещений. Благодаря нашим техническим специалистам интернет четвёртого поколения появился в малочисленных поселениях, где проживает менее ста человек: поселках Чкаловский и Суйстамо, станции Орзега, деревне Песчаное и других. Также быстрый интернет пришел и на стратегически важные объекты, например, в акватории Беломорского-Балтийского канала, который является перспективным маршрутом туристических судов,

– рассказал директор МегаФона в Карелии Серяков Павел.

Увеличение зоны покрытия LTE дало возможность в сёлах и деревнях также пользоваться голосовой связью нового стандарта с кристально чистым звуком Voice over LTE. Благодаря VoLTE абоненты могут одновременно совершать голосовые вызовы в сети 4G, загружать видео и отвечать в мессенджерах.