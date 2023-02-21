21 февраля 2023, 20:02
Уже неделю в Петрозаводске не могут найти пропавшего мужчину
Полиция просит помочь в розыске Александра Бондаря
Сотрудники полиции в Петрозаводске разыскивают Александра Анатольевича Бондаря. Этот горожанин 1986 года рождения пропал еще 15 февраля, сообщили в МВД Карелии.
Мужчина ушел из дома и не вернулся. Где он находится и что с ним, неизвестно.
На вид ему 37 лет, у Александра карие глаза, темные волосы, рост 175-180 сантиметров.
Он был одет в синюю рубашку, черную кожаную куртку, синие джинсы и черные ботинки.
Всех, кто располагает информацией о его местонахождении, полиция просит сообщить по номерам: 8 953 549 69 78, 8 8142 739 240 или 02. // фото: МВД Карелии