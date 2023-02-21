21 февраля 2023, 17:56
Петрозаводчанка погибла от поддельного коньяка, а ее дочь ослепла
Жителя карельской столицы отправили в колонию за продажу опасного спиртного
Житель Петрозаводска купил в Ленобласти как минимум две пятилитровые канистры со спиртосодержащей жидкостью. Часть этого пойла 55-летний мужчина продал, что привело к трагедии, сообщили в прокуратуре Карелии.
Он реализовал купленную жидкость под видом коньячного напитка, ее купила в июле 2021 года 67-летняя петрозаводчанка. Выпив этот «коньяк», пенсионерка погибла, а ее 35-летняя дочь полностью ослепла.
Продавца смертельного напитка обвинили и признали виновным в сбыте опасной продукции, повлекшем смерть и причинение тяжкого вреда здоровью.
Суд отправил его в колонию на три года. В пользу дочерей погибшей женщины с осужденного взыскали миллион рублей за моральный ущерб. // фото: freepik.com