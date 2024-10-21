Увязшую в грязи корову спасли в Карелии

Корова попала в ловушку, угодив в грязь на берегу озера в Пудожском районе. На поверхности виднелась голова и спина животного.

Неравнодушные люди помогли животному выбраться из жижи. О спасении коровы по кличке Малина рассказала газета «Пудожский вестник».

Пять человек вытаскивали корову – тянули за три веревки. В итоге бедолагу удалось вытащить на твердую землю. // фото vk.com/vestnikpudozha/ на главной freepik.com/