Утверждены новые размеры стипендий студентам ПетрГУ

В Петрозаводском государственном университете утверждены новые размеры стипендий. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Так, государственная академическая стипендия отныне составляет 3700 рублей. Отличники будут получать вдвое больше - 7400 рублей.

За особые достижения студентам выплачиваются дополнительные стипендии. За успехи в учебной деятельности - 16 000 рублей, в научно-исследовательской деятельности - 14 000 рублей, в общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности - по 11 000 рублей.

Государственная социальная стипендия составляет 5500 рублей.

Государственная социальная стипендия в повышенном размере студентам первого и второго курса, которые учатся на хорошо и отлично, составляет 10 300 рублей и выплачивается дополнительно к основной стипендии. Фото petrsu.ru