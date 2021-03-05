Утверждено обвинительное заключение в отношении 17 участников ОПГ

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 17 участников организованной преступной группы, обвиняемых в мошенничестве, сообщает надзорное ведомство Карелии.

Члены шайки действовавшей на территории Петрозаводска и Кондопоги, совершили в общей сложности 95 преступлений.

По версии следствия, в 2018 году злоумышленники, посещая граждан по месту жительства в составе группы соучастников, предлагали приобрести системы фильтрации воды по заведомо завышенной цене, при этом вводя в заблуждение потерпевших, преимущественно пенсионеров, об обязательности их установки ввиду якобы низкого качества поступающей в квартиры водопроводной воды.

Общая сумма причиненного потерпевшим ущерба составила более 2,5 млн рублей.

После вручения копий обвинительных заключений, уголовное дело будет направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.

Фото с сайта nash-surgut.ru