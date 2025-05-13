Утвержден список запрещенных к содержанию животных

Правительство России утвердило реестр запрещенных к содержанию животных. Соответствующий документ подписал Михаил Мишустин, он опубликован на официальном портале правовой информации.

В распоряжении указаны более 120 видов животных. Среди них лев, тигр, леопард, ягуар, снежный барс и ирбис, пума, рысь обыкновенная, сервал и волк обыкновенный. Также под запретом оказались различные виды скорпионов и пауков, приматов и парнокопытных. Помимо этого, правительство запретило к содержанию кобр, все виды мамб, тайнанов, цепочную гадюку, виды питонов, длина которых превышает четыре метра.

Распоряжение вступает в силу с 1 сентября 2025 года и будет действовать шесть лет. © «Петрозаводск говорит»