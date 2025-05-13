Назван активизирующий работу кишечника продукт

Эндокринолог Наталья Новикова рассказала о пользе сливы для здоровья человека. Слова специалиста приводит РИА Новости.

Как отметила медик, слива обладает множеством полезных качеств. Так, она помогает активизировать работу кишечника, положительно влияя на пищеварение людей, страдающих от сниженной моторики этого органа.

Также слива является источником целого ряда витаминов: водорастворимого витамина C и витаминов группы В, жирорастворимого витамина A, бета-каротина, витаминов E и K. Врач рекомендовала отдавать предпочтение сезонным местным сливам. © «Петрозаводск говорит»