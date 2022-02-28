Утренняя авария у Танка попала на видео

Сегодня в 9:40 в Петрозаводске на улице Шотмана произошло ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru.

На кадрах видно, как автомобиль, ехавший в сторону центра города, на светофоре не успел затормозить и влетел в машину, которая ожидала зеленого сигнала.

В результате аварии транспортные средства получили повреждения. Движение на этом отрезке дороги оказалось затруднено.