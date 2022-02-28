Петрозаводчанин облил себя и дом матери горючим и перепугал окружающих

В Прионежском районе будут судить 25-летнего жителя Петрозаводска. Мужчина обвиняется в оскорблении представителей власти и в применении насилия в отношении них, сообщает республиканская прокуратура.

По версии следствия, в июне 2021 года горожанин выпил и в компании знакомых поехал в Заозерье, чтобы навестить мать. Женщина не открыла сыну, поскольку тот был сильно пьян. Тогда молодой человек попытался выломать входную дверь, выбил в доме окна, облил стены дома и себя горючим и высказал угрозы самосожжения. Очевидцы происшествия вызвали полицию.

Прибывшие на место стражи порядка попытались задержать дебошира, чтобы доставить его в отделение. В ответ на это мужчина оказал сопротивление, нецензурно выругался в адрес стражей порядка и ударил одного из них ногой в лицо.

Было возбуждено уголовное дело. Петрозаводчанин признал свою вину и принес извинения потерпевшим.

Дело передано в Прионежский районный суд и вскоре будет рассмотрено. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Фото pixabay.com/wilhei