Торговый центр обворовали в Петрозаводске

Из торгового центра в Петрозаводске стащили две пары кроссовок, сообщили в пресс-центре МВД. Работники торговой точки выявили недостачу на 4000 рублей и сообщили в полицию.

Оперативники просмотрели записи с камеры видеонаблюдения и вычислили подозреваемую, которая ранее попадала в поле зрения МВД. 30-летняя подозреваемая созналась в краже, сообщив, что похищенный товар сбыла.

Фигурантка уголовного дела находится под подпиской о невыезде. (фото pixabay.com, Couleur)