28 февраля 2022, 12:04
Торговый центр обворовали в Петрозаводске
Полицейские возбудили уголовное дело о краже кроссовок и вычислили подозреваемую
Из торгового центра в Петрозаводске стащили две пары кроссовок, сообщили в пресс-центре МВД. Работники торговой точки выявили недостачу на 4000 рублей и сообщили в полицию.
Оперативники просмотрели записи с камеры видеонаблюдения и вычислили подозреваемую, которая ранее попадала в поле зрения МВД. 30-летняя подозреваемая созналась в краже, сообщив, что похищенный товар сбыла.
Фигурантка уголовного дела находится под подпиской о невыезде. (фото pixabay.com, Couleur)