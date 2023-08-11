Шандалович: Карелия готова делиться опытом с парламентом ДНР

Председатель Законодательного собрания Карелии, секретарь реготделения «Единой России» Элиссан Шандалович продолжает налаживать парламентские связи с новыми регионами России. На встрече с председателем Народного Совета Донецкой народной республики Владимиром Анатольевичем Бидёвкой договорились заключить соглашение о сотрудничестве с парламентом Карелии, рассказал Шандалович на своей страничке в соцсети.

Парламентарии также обсудили вопросы развития Донбасса, интеграции новых регионов, оказания гуманитарной помощи, поддержки многодетных семей, взаимодействия в сфере законотворчества. Карелия, например, имеет хороший опыт формирования законодательной базы для создания благоприятного инвестиционного климата, поддержки бизнеса в условиях внешнего давления, работы территорий опережающего социально-экономического развития. Республика готова делиться этим опытом с коллегами.

На мой взгляд, прямые контакты на уровне представительных органов власти очень важны как для новых регионов, так и для всей нашей страны. Они позволяют выбрать оптимальные пути решения задач в законотворчестве, а в конечном итоге - принять качественные законы в короткие сроки,

- считает Шандалович.

Будем устанавливать связи с новыми регионами и по линии молодежи. Вице-спикер Молодежного парламента Карелии Дмитрий Егоров встретился со своими донецкими коллегами и обсудил возможные варианты сотрудничества. Эти связи – будущее нашей единой великой страны,

- подчеркнул спикер карельского парламента.