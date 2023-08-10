Элиссан Шандалович привез гуманитарную помощь в ДНР

Председатель Законодательного собрания Карелии, секретарь реготделения «Единой России» Элиссан Шандалович посетил город Горловка в ДНР, который находится в непосредственной близости от зоны боевых действий. Он передал Горловской городской больнице № 2 операционный нейрохирургический электронный микроскоп. Это помощь от республиканской больницы им. Баранова, карельского отделения «Единой России» и неравнодушных жителей Карелии, рассказал Шандалович на своей страничке в соцсети.

По его словам, специалисты нейрохирургического отделения ждали такой микроскоп. Он может широко применяться в нейрохирургической практике: нейротравма, лечение внутричерепных гематом, нейроонкология, спинальная нейрохирургия. Качество оказания нейрохирургической помощи значительно повысится.

Отмечу, что в условиях санкций купить такое серьезное медоборудование было непросто. Достойная помощь от Карелии. Коллеги-врачи были очень рады и благодарны,

- подчеркнул Шандалович.

Спикер с большим уважением отозвался о сотрудниках Горловской городской больницы. Выполняя свой профессиональный долг практически без отдыха, они лечат раненых местных жителей и бойцов и при этом не останавливают плановый прием. Поток пациентов здесь постоянный. Главный врач Нелли Николаевна Якуненко – человек большой силы воли, которая организует работу учреждения в сложных условиях.

Все доктора, медсестры, санитарочки, безусловно, настоящие герои!

- считает Шандалолвич.

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