Депутат Монастыршин призвал коллег вместе решать проблемы КОС района

Депутат Законодательного собрания Карелии Андрей Монастыршин потребовал от депутатов советов Кемского муниципального района активно вмешаться в ситуацию с канализационно-очистными сооружениями в районе.

Монастыршин требует, чтобы все депутаты Кемского района подготовили и подписали коллективное обращение в правительство РК и надзорные органы для проведения проверок состояния канализационно-очистных сооружений, которые находятся на балансе Кемской администрации в населенных пунктах: г. Кемь, пос. Рабочеостровск, пос. Кривой Порог, пос. Кузема. Необходимо, по мнению Монастыршина, выявить все технологические и экологические нарушения на этих сооружениях и добиваться выделения средств на строительство и реконструкцию КОС в районе.

«Необходим консолидированный подход к решению общей всех депутатов муниципалитета и депутата парламента Карелии от Кемского района в диалоге с республиканской исполнительной властью»,

- считает Монастыршин.

«Мы, муниципальные и региональные депутаты, являемся представителями законодательной власти и обязаны совместно, коллективно, повлиять на муниципальную и региональную исполнительную власть для выделения средств на строительство новых канализационно-очистных сооружений в Кемском районе», - подчеркнул депутат ЗС.