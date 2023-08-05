В Финляндии приостановят доступ к медицине для нелегалов

Министерство здравоохранения Финляндии разрабатывает изменения, касающиеся законодательства о предоставлении медицинских услуг людям без документов. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на крупную газету страны "Helsingin Sanomat".

Вносимые изменения затронут в основном такие медицинские и социальные услуги, которые не являются срочными. Это будет касаться, в частности, процедур родов, медицинских осмотров и прививок.

Согласно информации, предоставленной Минздравом, в Финляндии проживает от трех до шести тысяч человек, не имеющих документов, преимущественно в столичном регионе.

Закон об изменении правил предоставления медицинских услуг направлен на выполнение государственной программы Финляндии, включающей в себя несколько мер по усилению миграционной политики, выдаче документов для приезжающих в страну и выдаче гражданства Финляндии.