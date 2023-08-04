Уклонистов от мобилизации хотят лишать свободы, пока это только проект

Проект закона об уголовном наказании для уклонистов от мобилизации или в условиях военного времени могут внести в Госдуму предстоящей осенью. Об этом «Парламентской газете» сказал глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов. Известно, что в правительстве инициативу депутатов уже поддержали.

«Когда он будет принят, сказать пока трудно. Но на наш взгляд, он более чем актуальный, так что тянуть с процедурой нет никакой необходимости», - сообщил депутат.

Авторы инициативы предлагают добавить третью часть в статью 328 Уголовного кодекса «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы». В качестве наказания предлагается установить штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы до 5 лет. // фото freepik.com/fabrikasimf