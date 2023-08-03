Путин заявил, что чиновники должны ездить на отечественных автомобилях

Российские министерства и ведомства просят продолжать закупать машины иностранных брендов, но президент считает, что это следует исключить, а чиновники должны пересесть на отечественные машины.

Глава государства Владимир Путин считает, что чиновничество должно ездить на российских автомобилях. Об этом он говорил на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности.

«Все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях»,

- цитирует президента РИА Новости.

По мнению президента, чиновники должны понимать, что нужно развивать отечественные бренды. При этом от импорта в целом не слендует отказываться, но базовые вещи должны быть ориентированы на отечественного производителя. // фото скриншот видео послания президента Федеральному собранию