25 сентября 2022, 15:48
Происшествия

Установлена причина аварии с туристическим автобусом в Карелии

У ГИБДД нет замечаний к дорожным условиям в месте ДТП

Установлена причина дорожной аварии, произошедшей 24 сентября в Лахденпохском районе на дороге Терву-Вятиккя. Об этом сообщает Минтранс РК.

По информации, полученной от ГИБДД, индивидуальный предприниматель из Санкт-Петербурга, который вез туристов, при объезде трактора не справился с управлением, в результате чего автобус вылетел в кювет. Претензий к состоянию дороги Госавтоинспекция не имеет.

В министерстве отметили, что работы по содержанию дороги проводятся круглогодично. Фото паблика "Депутат Анна Чекконен"

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Метки: 
Лахденпохский район
автобус
туристы
ДТП
Минтранс РК
новости Карелии
ГИБДД