Установлена причина аварии с туристическим автобусом в Карелии

Установлена причина дорожной аварии, произошедшей 24 сентября в Лахденпохском районе на дороге Терву-Вятиккя. Об этом сообщает Минтранс РК.

По информации, полученной от ГИБДД, индивидуальный предприниматель из Санкт-Петербурга, который вез туристов, при объезде трактора не справился с управлением, в результате чего автобус вылетел в кювет. Претензий к состоянию дороги Госавтоинспекция не имеет.

В министерстве отметили, что работы по содержанию дороги проводятся круглогодично. Фото паблика "Депутат Анна Чекконен"