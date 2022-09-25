Уголовное дело возбуждено после гибели людей на Онежском озере

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели людей в Кондопожском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, вечером 24 сентября с базы отдыха в деревне Горка в Онежское озеро вышел катер с людьми. Судно перевернулось. Три человека сумели доплыть до берега, четверо утонули. Тела погибших ищут.

Следователи работают на месте трагедии. Устанавливаются обстоятельства случившегося. Фото: unsplash.com