К поиску погибших при крушении катера на Онего подключатся водолазы

В госкомитете Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения раскрыли подробности ЧП, произошедшего в субботу в Кондопожском районе.

По данным ведомства, накануне вечером с базы отдыха в деревне Горка в Онежское озеро вышел катер с 7 людьми. Один из них - пятилетний ребенок. На воде катер перевернулся. Спастись удалось троим взрослым, один из них сейчас в ИТАР.

При очевидцах утонули три человека, один из них - ребенок. Тела этих людей ищут. Ранее сообщалось, что труп четвертого утонувшего нашли сразу.

Сотрудники КРПСС проводят поиски катера и места крушения. Завтра поиски погибших будут вести водолазы. Сейчас спасатели также осматривают береговую линию.

Известно, что группа находилась на воде без спасательных жилетов. Причины трагедии устанавливаются. Фото госкомитета по ОЖ и БН