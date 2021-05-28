Установлена личность сгоревшего заживо в Карелии водителя

В ГИБДД Карелии прокомментировали трагедию, произошедшую вчера на 410-м километре трассы «Кола» в Прионежском районе. Удалось установить личность водителя одной из машин, погибшего в аварии.

По данным ведомства, 45-летний водитель автомобиля «Рено» допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Киа», которым управляла 32-летняя женщина. Автомобиль «Рено» после столкновения загорелся.

В результате ДТП до приезда скорой помощи скончался водитель «Рено». Его не сразу удалось идентифицировать. Водитель «Киа» и ее 52-летняя пассажирка получили травмы. В автомобиле «Киа» в момент ДТП находился двухлетний ребенок, он ехал в детском удерживающем устройстве и ранений не получил.

Обстоятельства аварии устанавливаются. Фото ГИБДД Карелии