Тело водителя одной из столкнувшихся машин обгорело до неузнаваемости

По предварительным данным, сегодня около 16:30 на 410-м километре федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола» произошло столкновение двух автомобилей, сообщает паблик «Госавтоинспекция Карелии».

В районе деревни Половина (Прионежский район) столкнулись «Киа» и предположительно «Рено», после чего автомобиль «Рено» загорелся.

Водитель «Рено» (предположительно мужчина) скончался до приезда скорой помощи.

Женщина-пассажирка автомобиля «Киа» получила травмы и госпитализирована. На месте ДТП работают сотрудники полиции. Автоинспекторы осуществляют регулирование движения.

«Петрозаводск говорит» писал об этом происшествии ранее. в 17:39 пожарно-спасательные подразделения Прионежского района и Петрозаводска были привлечены для ликвидации ДТП на 410-м километре федеральной трассы Р-21 «Кола». На место происшествия выдвигались десять пожарных на четырех машинах. // Фото: vk.com