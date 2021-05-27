27 мая 2021, 19:45
Водолазы сняли процесс подъема затонувшей после гибели рыбака лодки
Маломерное судно перевернулось, и мужчина не смог доплыть до берега
Водолазы подняли со дна Кончезера лодку, которая затонула там на прошлой неделе, сообщил паблик «Водолаз -10. Карелия. Подводные работы»
«На прошлой неделе на озере Кончезеро двое рыбаков оказались в воде после переворота лодки. До берега было 150 метров, глубина 4 метра, но доплыл лишь один. Второго нашли спустя несколько дней»,
– говорится в сообщении.
Любая вода – источник опасности. Надевайте спасательные жилеты и берегите себя! // Фото: скриншот видео