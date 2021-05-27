Водолазы сняли процесс подъема затонувшей после гибели рыбака лодки

Водолазы подняли со дна Кончезера лодку, которая затонула там на прошлой неделе, сообщил паблик «Водолаз -10. Карелия. Подводные работы»

«На прошлой неделе на озере Кончезеро двое рыбаков оказались в воде после переворота лодки. До берега было 150 метров, глубина 4 метра, но доплыл лишь один. Второго нашли спустя несколько дней»,