Страшное ДТП произошло сегодня в Карелии на трассе «Кола»

27 мая в 17:39 пожарно-спасательные подразделения Прионежского района и Петрозаводска были привлечены для ликвидации ДТП на 410-м километре федеральной трассы Р-21 «Кола», сообщает МЧС Карелии.

В районе деревни Половина произошло столкновение двух автомобилей. На место происшествия выдвигались десять пожарных на четырех машинах. Информация о пострадавших уточняется.

Судя по наряду сил и кадрам из группы «ДТП ПТЗ», пострадавшие видимо есть. // Фото: скриншот видео.