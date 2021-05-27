27 мая 2021, 19:12
Происшествия

Страшное ДТП произошло сегодня в Карелии на трассе «Кола»

В ликвидации последствий аварии приняли участие десять пожарных

27 мая в 17:39 пожарно-спасательные подразделения Прионежского района и Петрозаводска были привлечены для ликвидации ДТП на 410-м километре федеральной трассы Р-21 «Кола», сообщает МЧС Карелии.

В районе деревни Половина произошло столкновение двух автомобилей. На место происшествия выдвигались десять пожарных на четырех машинах. Информация о пострадавших уточняется.

Судя по наряду сил и кадрам из группы «ДТП ПТЗ», пострадавшие видимо есть. // Фото: скриншот видео.

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Карелия
Прионежский район
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