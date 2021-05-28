Девочка пропала в Петрозаводске

Полиция Петрозаводска объявила о розыске Софии Карелиной 2006 года рождения. Ориентировка опубликована пресс-службой МВД по РК.

По данным правоохранителей, 26 мая в 7:30 утра девочка вышла из дома, расположенного на улице Шевченко, и до сих пор не вернулась.

На вид ребенку 14 лет, рост 165 сантиметров, нормального телосложения, волосы темные средней длины. Была одета в бордовую куртку, черные штаны, кроссовки мятного цвета.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении подростка, просят звонить по телефону: +7-981-402-06-14.