Дорожный знак рухнул в центре Петрозаводска

Вечером 27 мая в Петрозаводске на улице Еремеева рухнул дорожный знак. Инцидент зафиксировала камера наблюдения компании Sampo.ru.

На кадрах видно, что все произошло достаточно буднично. Никаких предпосылок для падения знака не было - он просто взял и упал.

Этот факт не скрылся от взгляда нового сити-менеджера Петрозаводска Владимира Любарского. На своей странице в соцсети он задался вопросом, сколько по времени пролежит знак без прямых поручений главы города.