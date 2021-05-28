28 мая 2021, 08:36
Происшествия

Дорожный знак рухнул в центре Петрозаводска

Камера наблюдения сняла момент неожиданного происшествия на улице Еремеева

Вечером 27 мая в Петрозаводске на улице Еремеева рухнул дорожный знак. Инцидент зафиксировала камера наблюдения компании Sampo.ru.

На кадрах видно, что все произошло достаточно буднично. Никаких предпосылок для падения знака не было - он просто взял и упал.

Этот факт не скрылся от взгляда нового сити-менеджера Петрозаводска Владимира Любарского. На своей странице в соцсети он задался вопросом, сколько по времени пролежит знак без прямых поручений главы города.

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Метки: 
Петрозаводск
улица еремеева
дорожный знак
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