Уснувшего пенсионера обокрал собутыльник

Полиция возбудила уголовное дело о краже после обращения 61-летнего мужчины. Житель Олонецкого района сообщил о хищении более 8 тысяч рублей с банковского счета.

По версии правоохранителей, пенсионер выпивал в компании малознакомых людей. Пожилой мужчина ходил в магазин за добавкой в сопровождении 34-летнего собутыльника. Именно на него пали подозрения полиции. По их версии, мужчина помладше подсмотрел на кассе пин-код от чужой карты.

Мужчины вернулись в компанию и, когда пенсионер заснул, подозреваемый взял у него карточку, снял наличные и расплатился за покупки в магазине. Подозреваемый вину признал. (фото unsplash.com, Eduardo Soares)