11 октября 2022, 12:55
Покупатель-эксгибиционист замечен на Древлянке
По словам сотрудницы ларька, мужчина показывает свой половой орган прохожим
Днем 10 октября в один из торговых павильонов на Древлянке зашел мужчина с половым органом наружу. Продавец ларька сняла на видео странного посетителя. Запись с названием «Эксгибиционист в Петрозаводске» опубликовало ИА «Республика».
Со слов женщины в переложении издания, эксгибиционист не первый раз появляется у ларька с открытой ширинкой и демонстрирует прохожим половой орган. В таком виде он заходит в торговую точку. На лице возмутителя спокойствия – защитная маска. По словам петрозаводчанки, она обратилась в полицию.
Минувшим летом в городском парке также был замечен голый мужчина. (фото: скриншот)