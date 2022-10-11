Покупатель-эксгибиционист замечен на Древлянке

Днем 10 октября в один из торговых павильонов на Древлянке зашел мужчина с половым органом наружу. Продавец ларька сняла на видео странного посетителя. Запись с названием «Эксгибиционист в Петрозаводске» опубликовало ИА «Республика».

Со слов женщины в переложении издания, эксгибиционист не первый раз появляется у ларька с открытой ширинкой и демонстрирует прохожим половой орган. В таком виде он заходит в торговую точку. На лице возмутителя спокойствия – защитная маска. По словам петрозаводчанки, она обратилась в полицию.

Минувшим летом в городском парке также был замечен голый мужчина. (фото: скриншот)