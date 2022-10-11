Мужчина вышел по УДО, а спустя два дня угнал машину знакомых

На севере Карелии 40-летний мужчина освободился из мест лишения свободы условно-досрочно, но на свободе гулял недолго. Его судили за угон, рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Инцидент произошел еще в апреле в поселке Боровой. Мужчина выпивал у знакомых, когда те уснули, гость без спроса взял ключи от автомобиля ВАЗ-21150 и поехал в деревню Юшкозеро. Водителя остановила полиция.

В суде мужчина утверждал, за два дня до описываемых событий он был освобожден условно-досрочно и ему нужно было ехать в уголовно-исполнительную инспекцию, чтобы встать на учет. Также он утверждал, что машину ему разрешил взять сожитель потерпевшей, который его теперь якобы оговаривает. Версию опровергли представленные доказательства.

В итоге суд отменил ему условно-досрочное освобождение по предыдущему приговору и приговорил к 3 годам 1 месяцу колонии строгого режима. (фото unsplash.com, Tingey Injury Law Firm)