Лобовое столкновение автомобилей в Петрозаводске попало на видео

Вечером 10 октября, в 21:09, в Петрозаводске произошла авария на улице Ригачина. Столкнулись автомобили «Киа Рио» и «Форд Фьюжн», сообщает dtpptz.

Момент столкновения автомобилей попал в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru. Последствия аварии снял регистратор проезжавшего мимо автомобиля.

В результате ДТП транспортные средства получили серьезные повреждения. Фото: скриншот видео dtpptz