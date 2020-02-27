Ушла в отставку глава Лахдепохского района Карелии

Сегодня стало известно, что Глава Лахденпохского района Галина Тимина ушла в отставку. 25 февраля она написала заявление об увольнении по собственному желанию. Причина – состояние здоровья, сообщает «Карелинформ».

«В то же время, я остаюсь главой Мийнальского сельского поселения, где нахожусь на должности уже четвертый срок»,

– сказала она изданию.

Она уточнила, что главой Мийнальского сельского поселения она является с 2006 года и руководит уже четвертый срок, а вот главой района стала недавно.

В то же время карельские СМИ не исключают, что за отставкой могут быть и политические мотивы.

Напомним, Галина Тимина была назначена главой Лахденпохского района в 2013 году, после чего временно уходила с должности. Вопрос о новом руководителе района будет решен до 19 марта. До этого времени она будет исполнять обязанности главы района.