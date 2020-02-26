Путин согласился с проведением голосования по Конституции 22 апреля

Дата общероссийского голосования по поправкам в Конституцию согласована. По словам сопредседателя рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию, главы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, голосование пройдет 22 апреля, передает «Коммерсантъ». Ранее эту дату президенту предложил другой сопредседатель рабочей группы, сенатор Андрей Клишас.

По его словам, к 19 апреля заканчивается православный пост, 24 апреля у мусульман начинается священный месяц Рамадан, поэтому оптимальный вариант – 22 –е число. По словам Крашенинникова, Владимир Путин согласился с предложенной датой.

Так как день голосования – рабочая среда, то предлагается объявить его выходным.