Ушел из жизни Шон Коннери

Скончался знаменитый британский актер Шон Коннери. Ему было 90 лет. О причинах его ухода из жизни пока не сообщается. Информацию о смерти Коннери подтверждает BBC, пишет МК.

Коннери снялся более чем в 70 фильмах, среди которых семь экранизаций произведений Яна Флеминга, где сэр Шон исполнил главную роль – Джеймса Бонда. За создание образа Джима Мэлоуна в гангстерской драме «Неприкасаемые» Коннери удостоился премий «Оскар» и «Золотой глобус».

В мире актер из Шотландии прославился ролью Джеймса Бонда. Также он известен своим участием в фильмах «Индиана Джонс», «Скала», «Последний крестовый поход».

Также он завоевывал многочисленные награды за свои труды, в том числе премию Оскар (за фильм «Неприкасаемые»), две премии Bafta и три Золотых глобуса (главное фото photohost.ru)